BALDINI – CATANIA: dall’impatto positivo alla possibile introduzione dei concetti di spazio e movimento

Catapultato sulla panchina del Catania a 48 ore dal match interno con l’Avellino, mister Francesco Baldini ha avuto un impatto positivo con la realtà rossazzurra, motivando i giocatori e mettendo ordine allo spartito tattico in funzione dell’imminente sfida con gli irpini. Il club etneo ha deciso di cambiare timoniere a sette partite dalla fine del campionato, virando su un profilo tecnico condiviso con Joe Tacopina, il quale la scorsa stagione da presidente del Venezia ebbe modo di incrociare mister Baldini da avversario quando questi era alla guida del Trapani.

Tra le poche esperienze sin qui maturate da allenatore, quella sulla panchina della formazione Under 17 della Roma è stata certamente tra le più significative. L’annata in questione (2017-18) si concluse con la vittoria del Campionato Nazionale Under 17 e della Supercoppa di categoria. Il successo più importante rimane comunque l’aver valorizzato il patrimonio tecnico della società capitolina, lanciando in orbita alcuni elementi promettenti come il terzino sinistro Riccardo Calafiori e gli esterni Andrea Silipo (ora in forza al Palermo) e Vicente Besuijen (cursore offensivo degli olandesi dell’ADO Den Haag), oltre ad altri ragazzi attualmente nel giro dei professionisti.

Il neo tecnico rossazzurro è uno a cui piacciono le sfide, si sforza ad entrare nella testa dei giocatori e antepone i concetti di spazio e movimento a moduli e mere esercitazioni analitiche. Per lui è la testa a comandare il corpo e non viceversa. La tesi dal titolo “Allenare la scelta giusta”, presentata a Coverciano nel settembre scorso, rappresenta il suo “manifesto calcistico”. Dalla scelta di diventare allenatore maturata all’età di 22 anni alla folgorazione per il tiki-taka introdotto da Guardiola a Barcellona. La velocità di pensiero che precede l’azione motoria del corpo all’interno di un sistema armonico. Vedremo se il trainer massese riuscirà, anche solo in minima parte, ad applicare questa filosofia all’interno del contesto Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***