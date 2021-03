CATANIA – PALERMO: arbitra Marcenaro, i precedenti con le due squadre. Solo una vittoria per i rossazzurri

Sarà il signor Matteo Marcenaro, della sezione A.I.A. di Genova, l’arbitro della gara Catania-Palermo, valevole per la 28/a giornata del girone C di Serie C ed in programma mercoledì 3 marzo, alle ore 20.30, allo stadio “Angell Massimino”. Con il direttore di gara, gli assistenti Marco Ceccon (Lovere) e Cosimo Cataldo (Bergamo). Quarto ufficiale Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Marcenaro ha diretto cinque gare del Catania: il vittorioso 4-2 esterno con la Paganese (Serie C 2018/19) caratterizzato dalla doppietta di Marotta e Curiale per i rossazzurri; Virtus Francavilla 1-0 Catania (Serie C 2018/19), deciso da un eurogol di Sarao – oggi rossazzurro – nel finale; Catania 0-2 Monopoli (Serie C 2019/20), reti di Fella e Donnarumma; Ternana 1-1 Catania (Play Off Serie C 2019/20), con gol di Biondi e Ferrante); Catania 1-3 Ternana (Serie C 2020/21 con l’unica rete rossazzurra siglata da Maldonado). Bilancio, quindi, di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Un solo precedente, invece, con il Palermo per il “fischietto” ligure: il ko casalingo per 2-0 maturato in questo campionato al cospetto dell’Avellino (realizzazioni di D’Angelo e Fella).

