CATANIA SOCIAL – Avv. Ferraù: “Non è successo niente, avanti a testa bassa verso l’obiettivo”

“Non è successo niente… andiamo avanti, a testa bassa, verso l’obiettivo! -6 partite”. Nessun trionfalismo dopo la bella vittoria di domenica scorsa riportata contro l’Avellino. L’avvocato Giovanni Ferraù, presidente di Sigi – in trattativa con il gruppo imprenditoriale di Joe Tacopina per il passaggio di consegne – non può che essere soddisfatto del 3-1 inflitto alla compagine irpina ma, sul campo, bisogna tenere i piedi per terra. I prossimi sei impegni rispettivamente con Cavese (fuori casa), Viterbese (casa), Potenza (tra le mura amiche), Catanzaro (trasferta), Casertana (casa) e Foggia (allo “Zaccheria”) saranno infatti decisivi all’interno del percorso rossazzurro.

