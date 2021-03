CURIOSITA’: Baldini, stavolta non è un 3-1 indigesto per l’ex allenatore del Trapani…

Catania batte Avellino 3-1. Il risultato di domenica è lo stesso maturato allo stadio “Provinciale” in occasione di Trapani-Pisa, gara disputata il 16 dicembre 2019, in Serie B. Fu l’ultima partita vissuta sulla panchina granata per mister Francesco Baldini, che vide il Trapani soccombere al cospetto della formazione toscana. Risultato finale di 1-3 dopo la precedente cinquina di Benevento. Due sconfitte consecutive che determinarono l’esonero. Da allora Baldini non allenò più alcuna squadra, fino ad arrivare alla chiamata del Catania ed al vittorioso esordio in rossazzurro contro uno degli avversari più in forma e attrezzati del campionato. Un’esperienza, quella trapanese, deficitaria in termini di risultati ma molto formativa, che gli ha permesso di crescere e di riflettere molto sulle difficoltà incontrate lungo il percorso.

