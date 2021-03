CURIOSITA’: il Catania non perdeva due gare consecutive in casa da quattro anni

Palermo e Teramo sono le ultime squadre ad essersi imposte allo stadio “Angelo Massimino”. Per il Catania, la conferma che il trend casalingo non è dei migliori. Sicuramente l’assenza di pubblico sugli spalti incide, ma da solo non basta a giustificare le difficoltà incontrate.

E intanto menzioniamo il dato statistico secondo cui i rossazzurri non venivano sconfitti tra le mura amiche per due volte consecutive dall’anno 2017. Era proprio il mese di marzo, come adesso. Il 5 marzo 2017 il Melfi vinse clamorosamente con il risultato di 2-0 (nella foto, l’ingresso in campo delle due formazioni): marcatori Ciro Foggia (29′) e Gianluca De Angelis (90′). Fu una delle più brutte prestazioni in assoluto da quando il Catania milita in Lega Pro, forse la peggiore al “Massimino”. L’allora tecnico rossazzurro Mario Petrone, reduce dall’exploit di Messina nel derby, decise di dimettersi. Il successivo confronto interno con il Foggia, invece, vide imporsi i satanelli per 1-0 con autogol di Gil Drausio e Giovanni Pulvirenti alla guida del Catania.

