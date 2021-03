EX ROSSAZZURRI IN GOL: si sblocca anche Sarno, Bortolussi vola a quota 14

In occasione della 31/a giornata di Serie C recentemente disputata, cinque ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori.

Nel girone B, l’attaccante Mattia Bortolussi – cresciuto nelle giovanili del Catania – è andato a segno per la 14/a volta stagionale con la maglia del Cesena, contribuendo al 2-2 finale contro il Matelica. La Triestina, invece, evita la sconfitta sul campo della Fermana: decisivo il 2-2 firmato da Vincenzo Sarno al minuto 83. Primo gol in questo campionato per lui.

Scendendo nel raggruppamento C, non si ferma più Alessandro Marotta. L’ex Catania ha siglato il settimo centro con la Juve Stabia, incamerando i tre punti a Viterbo. Sorride il difensore Luigi Carillo, che firma la sesta rete in campionato per il definitivo 1-1 della Casertana a Bari. Infine la punta Riccardo Maniero si avvicina alla doppia cifra, salendo a quota 9 con l’Avellino: sua la realizzazione del momentaneo 2-0 contro il Potenza (gara conclusa sul 3-1).

