EX ROSSAZZURRI – Novellino: “Catania, sono ancora amareggiato per quell’esonero. Comandava Lo Monaco…”

E’ ancora vivo il ricordo della parentesi vissuta sulla panchina del Catania qaualche anno fa. Walter Novellino torna a parlarne ai microfoni di tuttomercatoweb.com, esprimendosi anche favorevolmente circa l’interesse a chiudere la trattativa di Joe Tacopina:

“Una grande notizia. Tacopina è un imprenditore in gamba. Con lui il Catania sarà in buone mani. Io ero convinto di salire, poi Lo Monaco ha deciso di cambiare: alcuni pensano di essere grandi…. Potevano darmi la possibilità di fare i playoff. Lo Monaco dovrebbe pensare a tante cose, comandava lui. Sono ancora amareggiato per quell’esonero, mi hanno chiesto un aiuto e gliel’ho dato. Poi non so cosa sia successo”.

