EX ROSSAZZURRI – Pesce: “Catania, gruppo forte e speranza di un futuro più roseo. Faccio il tifo per te nel derby”

Protagonista con un gol nel derby stravinto dal Catania contro il Palermo nella stagione 2010/11 (risultato finale di 4-0), Simone Pesce fa chiaramente il tifo per i rossazzurri in vista del match di stasera. Nel ricordare il derby di allora, ai microfoni de lagazzettacatanese.it, Pesce sottolinea che “l’avvicinamento alla partita fu qualcosa di unico ed in città si sentiva l’atmosfera per una sfida importante che poi vincemmo surclassando un Palermo che aveva tra le sue fila gente come Sirigu, Pastore, Balzaretti, Hernandez, ecc… Furono bravi il mister Simeone e il direttore Lo Monaco (che non saltava mai un allenamento) a farci capire bene cosa significava vincere quella partita”.

A proposito del derby attuale, Pesce afferma che “chiaramente tifo per il Catania. Tra l’altro tra i rossazzurri gioca un mio carissimo amico, Antonio Piccolo, con il quale mi sento quasi quotidianamente e Claiton con il quale ho giocato a Cremona. Piccolo mi dice che il gruppo è forte e c’è la voglia di fare bene anche se c’è la speranza che il passaggio al gruppo Tacopina possa dare un futuro più roseo ad una piazza come quella di Catania. Quindi spero tanto in una vittoria del Catania nel derby che possa dare una gioia ai sostenitori rossazzuri che ricordo sempre con tanto affetto”.

VIDEO: HIGHLIGHTS CATANIA 4-0 PALERMO

