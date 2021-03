VERSO IL DERBY: ecco i rossazzurri finora a segno contro il Palermo

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania e che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno interno con il Palermo, due di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione rosanero. Si tratta dei brasiliani Claiton e Reginaldo. Il primo ha avuto il merito di portare in vantaggio la Cremonese, in Serie B, con un colpo di testa al 21′ ma a vincere fu il Palermo, 2-1 allo stadio “Giovanni Zini”. Reginaldo, invece, in ben quattro occasioni ha perforato la difesa palermitana. Nel lontano novembre 2005, l’attaccante mise a segno le prime due reti dell’incontro Treviso-Palermo, che poi si concluse con il risultato di 2-2 in terra veneta (campionato di B). Nuova doppietta, nel 2011, ma in Coppa Italia. In questo caso si giocò a Palermo, Reginaldo militava nel Siena che vinse dopo i calci di rigore (clamoroso 4-4 ai tempi supplementari, ndr).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***