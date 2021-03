EX ROSSAZZURRI – Paolucci: “Catania, temo ci sia tanto da fare. Biagianti sarebbe dovuto restare. Don Pietro Lo Monaco…”

Michele Paolucci, attaccante-dirigente del Manitoba (Canada), ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto’.

Spazio anche al Catania, squadra che continua a seguire da lontano e di cui è tifoso:

“Il doppio salto B-A è paradossalmente più facile rispetto al solo salire in B dalla C, e penso ad esempio a quanto ci ha messo il Lecce, per poi ritrovarsi subito in Serie A e retrocedere anche forse senza meritarlo. Spero di sbagliarmi, ma temo che il Catania abbia ancora tanto da fare, e debba riuscire ad ottenere una posizione decente nei playoff, che poi sono un terno al lotto. Si è usciti da un’era lunga come quella di Pulvirenti, con tutte le vicissitudini del caso, e questo potrebbe portare un po’ di stabilità, ma ci vorrà pazienza. Un paio di giocatori, vedi Biagianti, avrebbero potuto tenerli per dare anche agli altri una conoscenza storica di cosa sia il Catania. Penso che ci sia stato un errore nel fare un taglio così netto. Vestire quella maglia non è una cosa solo della domenica, va oltre e ti spinge a fare i risultati: in questo momento non so se ci sia questa cosa però. Incrocio le dita”.

Quando Paolucci parla di dirigenti che gli hanno fatto scattare la scintilla in Italia, menziona anche Lo Monaco: “Una persona che ha enormemente condizionato il mio modo di vedere le cose è don Pietro Lo Monaco, al di là del fatto che negli ultimi anni non sia riuscito nel suo intento di riportare in Serie A il Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***