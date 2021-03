LA SICILIA – Pellegrino: “E’ il momento più delicato e difficile, dispiace non avere fatto felici i tifosi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino commenta con amarezza lo 0-1 riportato contro il Palermo:

“La cosa che dispiace di più è l’aver sprecato l’opportunità di far felici i tifosi. Ci eravamo preparati in maniera molto decisa da un punto di vista mentale perchè conosciamo il significato che questa partita ha per la città e non solo per i tifosi. Concluso il match siamo stati all’interno dello spogliatoio a fare una chiacchierata in maniera approfondita e forte, faccia a faccia. E’ il momento più difficile e delicato della stagione dopo le tante cose positive. Abbiamo il dovere di portare a termine il campionato nel miglior modo possibile nonostate questa batosta incredibilie. Ci tenevamo tanto a vincerla, peccato”.

