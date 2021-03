TACOPINA: “Rispettare cultura tifosi prima regola per avere successo in Italia”

Intervenuto alla trasmissione Al Circo Massimo, l’ex vice Presidente della Roma Joe Tacopina concede un’intervista parlando anche dei motivi che spingono sempre più imprenditori americani ad investire nel calcio italiano:

“Credo che qui in italia ci sia un potenziale davvero notevole. Si possono acquistare proprietà per un valore molto basso. Come lo era la Roma intorno al 2010/11, sviluppandone il brand. In Italia c’è una tale passione per il calcio che fa sì che l’investimento sia molto promettente. La Roma resterà sempre nel cuore e nella mente perchè ho vissuto i quattro anni migliori nella mia vita in giallorosso. Adesso però penso esclusivamente al Catania, un progetto importante con un enorme potenziale”.

“Io sono italo-americano, capisco e rispetto le differenze culturali. Se vuoi essere il presidente di una squadra di calcio italiana devi abbracciare la cultura di quella città per avere successo. Quando ho visto Pallotta litigare con i tifosi della Roma chiamandoli «idioti», ci sono rimasto male. Non è questo il modo di approcciare. Devi rispettare la cultura dei tifosi. Se non lo fai, non avrai mai successo”.

