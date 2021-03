VERSO BISCEGLIE – CATANIA: chi sostituirà lo squalificato Pinto sulla sinistra?

Ancora lontano da una condizione fisica ottimale, il laterale sinistro Giovanni Pinto ha dovuto stringere i denti in mancanza dell’infortunato Andrea Zanchi. Il giallo rimediato nel derby, con annessa prestazione da dimenticare, lo costringerà a saltare la trasferta di Bisceglie essendo già diffidato. Da un lato è meglio così per il giocatore che avrà modo di rifiatare un pò, dall’altro il Catania dovrà adattare qualcuno in quella posizione visto che Zanchi non è ancora al meglio. Spazio ad Alessandro Albertini sulla sinistra? Oppure rivedremo Kalifa Manneh, subentrato al suo posto mercoledì nel secondo tempo? Verrà rispolverato Mariano Izco come accadde inizialmente a Castellammare di Stabia, o ancora assisteremo all’adattamento di un centrale di difesa a sinistra? La soluzione Manneh sembra essere la più probabile.

