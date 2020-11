AVELLINO – CATANIA: arbitra Feliciano, i precedenti con le due squadre

Sono stati designati gli arbitri per la 13/a giornata del girone C di Serie C. L’incontro Avellino-Catania, in programma domenica 29 novembre, sarà diretto da Ermanno Feliciani (Teramo). Assistenti Marco Ceccon (Lovere) e Cosimo Cataldo (Bergamo). Quarto ufficiale Luigi Catanoso (Reggio Calabria).

Un precedente per il Catania con il “fischietto” abruzzese, lo 0-0 maturato al “Massimino” contro la Reggina il 16 febbraio scorso (Serie C 2019/20). Anche l’Avellino ha incontrato in una circostanza l’arbitro Feliciani, nella sconfitta casalinga per 1-0 riportata in campionato al cospetto della Virtus Francavilla il 25 settembre 2019: marcatore Perez al 39′.

