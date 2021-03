VERSO CATANIA – TERAMO: Raffaele ritrova gli abruzzesi per la quarta volta, sempre 1-0 nei precedenti

Sabato, per la quarta volta in carriera, mister Giuseppe Raffaele affronterà il Teramo. Gara che si preannuncia impegnativa contro un avversario che dimostra di meritare il buon piazzamento in classifica. Prima dell’1-0 maturato a Teramo nella gara d’andata, si registrarono due precedenti favorevoli al tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto, entrambi risalenti al campionato di Serie C 2019/20. Videro prevalere il Potenza con il risultato di 1-0. Il 13 ottobre 2019 (andata) decise l’incontro il gol di Sebastiano Longo al 92′. Nel match di ritorno, datato 26 febbraio 2020, bastò invece la realizzazione di Jacopo Murano al minuto 64 per piegare la resistenza abruzzese allo stadio “Bonolis”.

