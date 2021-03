BOMBAGI (Teramo): “Catania piazza non facile. Hanno giocatori un pò attempati dietro, possiamo sfruttare le nostre caratteristiche”

Terzo risultato utile consecutivo per il Teramo, in cerca di continuità quando si avvicinano le gare con Catania e Ternana. Ne parla l’ex rossazzurro Francesco Bombagi:

“Adesso ci attendono altre due partite molto complicate. Meglio usciamo da questi confronti e più possibilità abbiamo di puntare in alto dopo. L’importante è non perdere l’atteggiamento ed il ritmo delle ultime gare. Ce la metteremo tutta per piazzarci nella migliore posizione di classifica possibile. Fare meglio dell’anno scorso vorrebbe dire effettuare altri passi avanti, magari disputando dei playoff all’altezza del nostro organico. Abbiamo superato un momento difficile e rispetto alla passata stagione siamo una squadra che non molla mai”.

“La trasferta di Catania? Affronteremo una squadra ottima e dotata di forti individualità. Hanno acquistato i giocatori che voleva l’allenatore, stanno facendo qualcosa di buono. Catania non è una piazza facile. Puoi arrivare quinto, quarto, secondo in classifica e non ti basta. Come a Bari. Quando fai bene è perchè hai vinto, altrimenti non fai bene. Per noi sarà un match difficile ma queste partite ci devono dare qualcosa di più. Bellissimo giocare al ‘Massimino’. Con un avversario che dietro ha dei giocatori un pò attempati possiamo dire la nostra, essendo la nostra maggiore prerogativa le giocate in velocità e l’attacco alla profondità. Ovviamente non sarà l’unica chiave della partita ma abbiamo le carte in regola per giocarcela al massimo”.

