ATTACCO: si va verso la conferma di Russotto e Di Piazza

Qualche dubbio di formazione per il Catania in vista di Catanzaro. Mentre a centrocampo mister Francesco Baldini dovrà valutare come sostituire lo squalificato Nana Welbeck, per quanto concerne il reparto offensivo quasi sicuramente domenica troveranno spazio nell’undici di partenza sia Andrea Russotto che Matteo Di Piazza, entrambi protagonisti nella vittoriosa prestazione contro il Potenza. Scalpita anche Francesco Golfo per una maglia da titolare nel tridente offensivo rossazzurro, ma si tengono d’occhio anche le soluzioni Reginaldo e Kalifa Manneh.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***