SERIE C: Calapai e Di Piazza nella Top 11 di TMW

Consueta Top 11 stilata dal noto portale tuttomercatoweb.com, relativamente alle partite valevoli per la 35/a giornata del girone C di Serie C. Figurano anche due giocatori del Catania: il terzino Luca Calapai e l’attaccante Matteo Di Piazza. Su Calapai si legge: “Bello il cross di Russotto, altrettanto bello il suo inserimento dalla retrovie con tanto di tiro al volo in diagonale che non lascia scampo al portiere del Potenza anche in virtù di una leggera deviazione di Ricci”. Su Di Piazza, invece, viene evidenziato il fatto che “segna il suo primo gol di giornata con una conclusione angolatissima, da grande attaccante. Tutto più facile nella ripresa, quando devia nella porta sguarnita un pallone respinto dal palo”.

Questa la Top 11 nel dettaglio:

Forte (Avellino)

Matino (Cavese)

Boben (Ternana)

Mbende (Viterbese)

Calapai (Catania)

Statella (Vibonese)

Aloi (Avellino)

Piccinni (Monopoli)

De Paoli (Monopoli)

Di Piazza (Catania)

Fella (Avellino)

