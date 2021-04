CATANIA: archiviata la trasferta di Catanzaro, la missione è ripartire

Purtroppo per il Catania, la tappa di Catanzaro ha sancito l’abbandono del sogno terzo posto. Vincere al “Ceravolo” avrebbe alimentato le speranze rossazzurre ma, ancora una volta, nel momento clou il Catania non è riuscito ad effettuare il salto di qualità. Non devono essere vanificati, tuttavia, gli sforzi fatti finora e non vanno dimenticate le incoraggianti quattro vittorie consecutive che hanno preceduto il ko in terra calabrese.

Adesso c’è un quinto posto da difendere e, soprattutto, ci sono dei playoff da disputare premendo forte sull’acceleratore per giocarseli al meglio delle proprie possibilità. La missione è ripartire, raccogliendo il massimo possibile dalle ultime due giornate di campionato al cospetto di Casertana (casa) e Foggia (trasferta). L’auspicio è che, in vista degli spareggi-promozione, l’infermeria si svuoti completamente consegnando a mister Francesco Baldini l’intera rosa a disposizione per esprimerne tutto il potenziale.

