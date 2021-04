CATANIA – POTENZA: arbitra Angelucci, i precedenti con le due squadre

Sarà il signor Luca Angelucci, della sezione A.I.A. di Foligno, l’arbitro della gara Catania-Potenza, valevole per la 35/a giornata del girone C di Serie C 2020/21 ed in programma domenica 11 aprile, alle ore 15.00, allo stadio “Angelo Massimino”. Con il direttore di gara, gli assistenti Costin Del Santo Spataru (Siena) ed Andrea Torresan (Bassano del Grappa). Quarto ufficiale il signor Adolfo Baratta (Rossano).

Un precedente con le due squadre per il “fischietto” umbro. Lo scialbo 0-0 maturato in questo campionato di Lega Pro tra Catania e Turris allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini e la vittoria del Potenza per 2-1 sul campo del Cynthia a Genzano, risalente al torneo di Serie D 2016/17.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***