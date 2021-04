VERSO CATANIA – POTENZA: Noce e Bucolo tornano al “Massimino”, Giosa e Sales rivedono i colori rossoblu

Prima di pensare alla trasferta del “Ceravolo” contro il Catanzaro, fondamentale in ottica quarto/quinto posto, il Catania proverà a sconfiggere a domicilio un altro avversario storicamente molto complicato: il Potenza. Il match del Massimino non vedrà più tra i protagonisti Giuseppe Raffaele, grande ex della partita ed allontanato dalla panchina etnea qualche settimana fa, ma sarà comunque un’occasione utile per rivedere in campo alcune vecchie conoscenze da ambo le parti.

Antonio Giosa, oltre ad essere nativo proprio di Potenza, ha indossato la maglia dei leoni per ben due stagioni, dal 2018 al 2020. Con la squadra della propria città il trentasettenne difensore centrale ha totalizzato 49 presenze, dimostrando sia ottime doti difensive che una certa pericolosità in zona offensiva, realizzando 4 reti (2 delle quali contro i rossazzurri) ed 1 assist. Anche Simone Sales ha trascorso in Lucania, con buoni risultati, i campionati 18/19 e 19/20, scendendo in campo 57 volte e siglando 1 gol ed 1 assist.

Tra coloro che, calcando il terreno del Massimino, avranno un nodo alla gola per via della forte emozione troviamo sicuramente Rosario Bucolo e Mario Noce, entrambi catanesi doc cresciuti nelle giovanili dell’Elefante seppur in periodi differenti. Prima di essere ceduto alla Sicula Leonzio nel Gennaio 2020, il centrocampista classe ‘88 ha trascorso ben quattro stagioni tra le fila delle prima squadra totalizzando, dal 2016 al 2019, 96 presenze condite da 2 reti (contro Cavese ed Avellino) e 3 assist. Il centrale ventunenne invece, dopo aver rinnovato il contratto in scadenza, è stato ceduto in prestito alla formazione rossoblu proprio dal club rossazzurro che punta con decisione sul ragazzo: è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio al Catania esordendo nel vittorioso match di Coppa Italia contro il Foggia il 5 Agosto 2018 e raggiungendo complessivamente 13 apparizioni con la formazione “maggiore” etnea.

