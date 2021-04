CATANIA – POTENZA: il tabù Gallo non c’è più, riscattate le amarezze della scorsa stagione

Il Catania non aveva mai vinto con una squadra allenata dall’attuale tecnico del Potenza Fabio Gallo. Da allenatore, infatti, per ben cinque volte nella passata stagione era rimasto imbattuto coi rossazzurri sedendo sulla panchina della Ternana: il 3-2 contro il Catania di Camplone, il 2-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia Lega Pro, lo 0-0 in quella di ritorno, stesso risultato a reti inviolate in campionato al “Massimino” e l’1-1 amarissimo nei playoff con il gol-beffa di Ferrante in risposta a Biondi. Tabù finalmente sfatato per il Catania con una cinquina che riscatta le precedenti amarezze.

