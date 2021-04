CATANIA: vittoria per Caterina, tifosissima rossazzurra scomparsa il 5 settembre

Domenica è stato collocato uno striscione in Curva Sud recante la scritta “Ciao Caterina”. Il riferimento va alla 24enne Caterina De Fresco, tragicamente scomparsa il 5 settembre scorso a seguito di una malattia che ha lasciato nello sconforto la sua famiglia, mamma Gabriella ed il padre Mimmo per un dramma che ha coinvolto l’intera tifoseria rossazzurra. Sui social l’utilizzo del nickname “Lopez” non era affatto casuale, riferendosi alle gesta di Maxi Lopez ai tempi del Catania in Serie A. Anni d’oro per i colori rossazzurri. Caterina incitava sempre la squadra dalla Curva Sud del “Massimino” e la sua memoria è stata ricordata anche dalle figlie di Stefania Sberna, Giulia e Federica. Il 5-2 inflitto al Potenza non può che essere dedicato a lei, sempre nel cuore di familiari, tifosi e amici.

