CATANIA: quasi gli stessi punti del Potenza nel 2021, si cerca la sesta vittoria casalinga del nuovo anno solare

Tenendo esclusivamente conto dell’anno solare 2021, in attesa del fischio d’inizio di Catania-Potenza sono 23 i punti conquistati dal Catania. Bari (25), Casertana (29), Juve Stabia (30), Catanzaro (31), Avellino (39) e Ternana (44) sono le squadre che hanno fatto meglio dei rossazzurri. In caso di vittoria contro la formazione lucana, gli etnei scavalcherebbero il Bari centrando l’ottavo successo del nuovo anno solare, sesto tra le mura amiche. Da notare come il Potenza, finora, abbia raccolto un solo punto in meno dell’Elefante (22) nel 2021.

