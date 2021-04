ESCLUSIVA – Pinto, l’agente: “Sta riacquistando la forma dello scorso finale di campionato, la società gli è venuta incontro”

Uno dei rossazzurri più attesi in vista dei playoff è sicuramente il laterale sinistro Giovanni Pinto, il quale si è finalmente messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno attanagliato. Il procuratore del ragazzo, Alberto Bergossi, ha così parlato del suo assistito ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Con Giovanni ho parlato proprio in questi giorni, dicendomi che sta riacquistando quella forma che aveva acquisito nel finale di campionato scorso. Recuperare Pinto credo sia una sorta di acquisto importante per il Catania in chiave playoff. Lui ci tiene molto, è contento. Averlo al 100% rappresenterà sicuramente un’arma in più per il Catania. Pur avendo avuto qualche proposta interessante, mi ha sempre detto che il suo pensiero era quello di rimanere a Catania, magari prolungando la durata del contratto. Così è stato. A mio avviso la società gli è venuta incontro perchè lo riteneva uno di quei 4 calciatori su cui puntare nel giro di 1-2 anni per cercare di vincere il campionato. Se non dovese farcela quest’anno, il prossimo ritengo che il Catania voglia assolutamente centrare il primo posto, com’è giusto che sia per una piazza tanto importante. E Pinto, lo ribadisco, è felice di continuare a vestire i colori rossazzurri”.

