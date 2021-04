ESCLUSIVA – Dall’Oglio, l’agente: “Assolutamente preso dalla piazza di Catania, sogna lo stadio pieno”

Se da un lato c’è grande attesa, in vista dei playoff, per il prosieguo del percorso di Giovanni Pinto, dall’altra la curiosità è tanta per continuare a verificare i progressi di un giocatore come Jacopo Dall’Oglio, rivelatosi elemento imprescindibile per il centrocampo del Catania. Ne abbiamo parlato con l’agente del ragazzo, Danilo Caravello. Queste le sue parole raccolte da TuttoCalcioCatania.com:

“Jacopo non lo scopro di certo io. E’ un calciatore di categoria superiore, lo ha già dimostrato in tempi recenti. Lui è legatissimo a Catania. E’ siciliano, si sente a casa,. Avevamo un contratto importante, era sceso da Brescia dopo la vittoria del campionato cadetto. Se non si era ancora visto il vero Dall’Oglio, è stato solamente per problemi fisici che ne hanno minato il rendimento. Jacopo è un centrocampista completo che sa inserirsi, difendere e fare gol. In campo non si risparmia mai, a volte ha giocato pur non stando bene sul piano fisico e questo aspetto non pagava. Ora invece sta bene fisicamente e mentalmente, quindi fa la differenza. Si sente protagonista e parte integrante del progetto”.

“Adesso entriamo nell’ultimo anno di contratto. Speriamo di poterci incontrare con la società a bocce ferme per poter programmare il futuro, che vogliamo entrambi essere nelle categorie superiori. Si sente assolutamente preso dalla piazza di Catania, dove ha sempre voluto giocare. Ovviamente sogna di farlo con lo stadio pieno. Lui si sente dentro la città, dentro il contesto. Sta benissimo a Catania, l’auspicio è che il nostro percorso in rossazzurro continui il più a lungo possibile“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***