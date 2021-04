LA SICILIA – Curcio (Foggia): “Catania, ti ricordo volentieri ma domenica penso alla vittoria”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano La Sicilia mette in evidenza alcune dichiarazioni dell’ex rossazzurro Alessio Curcio, ora in forza al Foggia ed avversario proprio del Catania domenica allo stadio “Pino Zaccheria”:

“Il Catania è una squadra formata da elementi di categoria superiore e noi dovremo cercare di non andare incontro alle pause della gara d’andata al ‘Massimino’. Ricordo volentieri i mesi trascorsi a Catania, ma domenica il mio unico pensiero sarà quello di contribuire al successo del Foggia. C’è un settimo posto in gioco per noi”.

In questo campionato Curcio ha realizzato 12 gol in 24 partite e sarà certamente un elemento temibile per la difesa rossazzurra. Lo stesso Luca Calapai, lo ricordiamo, ha riconosciuto l’importanza di tenerlo a bada in una recente intervista.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***