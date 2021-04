MERCATO: Serie C, i movimenti dell’ultima settimana nel girone C

I campionati non sono ancora da considerarsi conclusi, ma le rispettive società di Lega Pro tengono sempre d’occhio gli sviluppi del mercato. Negli ultimi sette giorni, per quanto concerne il girone C, l’ex centrocampista del Catania Luca Lulli ha salutato la Cavese risolvendo il contratto che lo legava agli aquilotti. L’attaccante Lorenzo Lucca, gioiellino del Palermo, viene corteggiato da società di Serie A e B. Attenzione al Frosinone del catanese Guido Angelozzi, che segue sempre con interesse giovani di valore come il già citato Lucca. Restando a Palermo, la società rosanero avrebbe messo gli occhi sul centrocampista ivoriano del Carpi Lamine Fofana, secondo quanto riportato da iamcalcio.it. E’ in scadenza ed il Carpi vorrebbe procedere con il rinnovo, ma il Palermo rimane alla finestra. I colleghi di tuttocalciopuglia.com informano, invece, che il Venezia sarebbe interessato al promettente calciatore della Virtus Francavilla Manuele Castorani. Il portiere Leonardo Fasan ha fatto la risoluzione con la Paganese ripartendo dalla Serie D, direzione Nola. Tuttoc.com sottolinea che l’ala brasiliana del Bisceglie Francisco Sartore, il cui contratto scade a giugno, piace al Mantova.

