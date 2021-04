DI PIAZZA: verso il recupero per l’ultima di campionato

Come sottolineato nei giorni scorsi ai nostri microfoni dal procuratore di Matteo Di Piazza, Giovanni Tateo, l’attaccante di Partinico ha riportato a Catanzaro un lieve stiramento. In occasione dell’ultima giornata di campionato allo stadio “Pino Zaccheria” contro il Foggia, comunque, dovrebbe recuperare in tempo. Niente di grave per la punta rossazzurra, che figura nella lista dei convocati per Catania-Casertana allo scopo di sostenere i compagni, chiamati a vincere una gara fondamentale in ottica quinto posto.

