SERIE C: Catania terza forza del campionato per numero di gol nei secondi tempi

Curioso dato statistico che fa riferimento al totale dei gol messi a segno nel corso dei secondi 45′. Il Catania, in questo senso, è la terza squadra più “gollifera” del girone C di Serie C avendo siglato 29 gol nella seconda frazione. Poco meglio ha fatto l’Avellino (31), molto di più la corazzata Ternana (51). Al contrario, per quanto concerne i primi tempi, rossazzurri fermi a quota 16 reti alle spalle di Teramo (18), Turris (18), Palermo (19), Foggia (19), Juve Stabia (20), Casertana (21), Avellino (21), Potenza (25), Bari (29), Ternana (37).

