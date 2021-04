SERIE C: Marotta decide la vittoria della Juve Stabia agganciando il Catania

Va alla Juve Stabia il derby disputato sul campo della Casertana. 2-3 il risultato finale. Tra il 7′ ed il 19′ del primo tempo, Vespe avanti di due reti con Berardocco e Vallocchia. Al 51′ Cuppone accorcia le distanze, ma poco dopo il solito Marotta cala il tris. L’ex Catania riesce così ad andare in doppia cifra. Al minuto 67 Castaldo rende meno pesante la sconfitta per i falchetti.

Gli ospiti, vincendo allo stadio “Alberto Pinto”, agganciano il Catania a quota 55 punti in classifica. Per via degli scontri diretti favorevoli ai rossazzurri, Elefante quinto ma gli stabiesi hanno la gara col Catanzaro da recuperare mercoledì. Potrebbe essere l’occasione per effettuare il sorpasso sul Catania, che dovrà lottare fino all’ultima giornata nella speranza di difendere la quinta posizione.

