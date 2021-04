SERIE C (Video): i gol della 37/a giornata del girone C

La 37/a giornata del girone C di Serie C è stata caratterizzata dalla realizzazione di 23 gol. Successi casalinghi per Bisceglie, Catania, Juve Stabia, Palermo e Turris. Vincono fuori casa Ternana e Catanzaro. Per il resto, cinque i successi con più di un gol di scarto: quelli di Catania, Juve Stabia, la solita Ternana, Turris (clamoroso 3-0 al Bari) e Catanzaro. Due sole espulsioni.

VIDEO: le reti del 37/o turno nel raggruppamento meridionale

