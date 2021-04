L’EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Catania straripante, ora testa all’ultima e poi ai playoff

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

Catania convincente e vincente per 3-0 quello sceso in campo contro la Casertana per l’ultima gara di regular season al “Massimino”. Risultato figlio di un reale divario tecnico-tattico tra le due squadre in gara. Rossazzurri mossi da una evidente determinazione e famelica volontà di riscatto dopo la sconfitta di Catanzaro. La squadra etnea ha messo in evidenza le proprie qualità, rivelandosi adatta alle idee del tecnico Francesco Baldini. Catania che deve dimostrare di sapersi confrontare con le sue parigrado senza timori e limiti di qualsiasi genere.

Restano ancora 90 minuti da giocare, in quel di Foggia altro banco di prova in trasferta, con la facoltà di determinare un piazzamento di classifica che potrà più o meno agevolare in ottica spareggi per la promozione in Serie B. Sarebbe bene giocare in casa per il turno che aprirà le danze dei playoff e poi sarà una questione di abilità, forza mentale e fattore caso. Sperimentare e recuperare le forze, ma anche i calciatori acciaccati che serviranno alla causa rossazzurra se si vuole davvero credere nella possibilità del salto di categoria.

Ieri il gruppo ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsela con chiunque, gli episodi contano e per questo bisognerà giocare col coltello tra i denti badando al sodo, ai principi cardine del calcio, proprio quelli che ieri hanno contato tantissimo quali le sovrapposizioni, la corsa asfissiante, il tiro da qualsiasi posizione, la coralità di gioco.

Piedi per terra, pedalare. Vincere non è un sogno, ma una possibilità da costruire nel tempo. Giocando così al Catania nulla è precluso.

