SERIE C: 37/a giornata, risultati e classifica. Catania a -2 dal Bari, Cavese in D

Riportiamo i risultati della 37/a giornata del girone C di Serie C e la classifica aggiornata. Cavese retrocessa in D, Casertana non aritmeticamente certa del decimo posto, in virtù del fatto che la Turris ha una partita in meno:

RISULTATI

Avellino 0-0 Teramo

Bisceglie 1-0 Vibonese (21′ Mansour)

Catania 3-0 Casertana (10′ Calapai, 35′ Reginaldo, 75′ Giosa)

Juve Stabia 3-0 Foggia (15′ Borrelli, 55′ Marotta, 65′ Marotta)

Monopoli 2-4 Ternana (22′ Bunino, 38′ Falletti, 51′ Bunino, 60′ Furlan, 65′ Partipilo, 95′ Torromino)

Paganese 0-0 Potenza

Palermo 3-2 Cavese (9′ Bubas, 26′ Lancini, 31′ Valente, 76′ Matera, 83′ Rauti)

Turris 3-0 Bari (20′ D’Ignazio, 51′ Loreto, 92′ Alma)

Viterbese 0-2 Catanzaro (52′ Di Massimo, 70′ Di Massimo)

CLASSIFICA

Ternana 90 Catanzaro 67 Avellino 67 Bari 60 Catania 58 Juve Stabia 58 Foggia 50 Palermo 50 Teramo 49 Casertana 44 Viterbese 40 Monopoli 40 Potenza 39 Virtus Francavilla 38 Turris 38 Vibonese 35 Paganese 31 Bisceglie 30 Cavese 19

