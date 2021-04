IL SINDACO: “Tacopina, Catania ti aspetta. Sono felice, faremo la nostra parte”

Il primo cittadino di Catania Salvo Pogliese accoglie con grande soddisfazione il vicino accordo per il passaggio di consegne in casa rossazzurra:

“Sono felice per la positiva soluzione dell’accordo ormai vicino fra Catania e Agenzia delle Entrate. Sono felice come tifoso, ma soprattutto come Sindaco: il Calcio Catania è sport, ma è anche straordinario strumento di marketing territoriale e opportunità di lavoro per tante famiglie catanesi che non meritavano di finire in mezzo alla strada.

Grazie all’Agenzia delle Entrate per la sensibilità e il rigore, grazie ai Soci e ai professionisti della SIGI che hanno lavorato all’accordo.

Spero di poter dare presto il benvenuto a Joe Tacopina: Catania lo aspetta e tutti noi faremo la nostra parte, con l’assessore Parisi stiamo già lavorando sullo stadio sia dal punto di vista strutturale che sotto il profilo gestionale, per un grande Catania, patrimonio di una grande Città”, le parole di Pogliese sui social.

