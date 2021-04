Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, il secondo allenamento settimanale in vista della trasferta di Catanzaro: dopo una sessione riservata al “torello”, il gruppo ha svolto esercitazioni tecniche e approfondimenti tattici situazionali per la linea difensiva. In chiusura, i rossazzurri hanno disputato una partitella. Si lavora con serenità e rinnovato entusiasmo in funzione del match di domenica.

