STATISTICHE: Catania quinto anche nella classifica “fairplay”, Palermo ultimo

Sulla base di dati statistici elaborati da Transfermarkt, nella speciale classifica di sportività sul rettangolo verde (girone C di Serie C) il Catania figura al quinto posto. Si tratta di una tabella in cui vengono sommati i punti disciplinari. Un’ammonizione vale un punto, una doppia ammonizione tre e una espulsione diretta cinque. Le squadre sono disposte in ordine crescente secondo i punti. Sotto questo profilo il Catania è tra le squadre più corrette in campo rispettivamente dopo Ternana, Juve Stabia, Bisceglie e Monopoli. Ultimo posto per il Palermo.

Questa la classifica di riferimento:

Ternana – 68 gialli, 0 doppi gialli, 0 rossi diretti, 68 punti Juve Stabia – 66 gialli, 0 doppi gialli, 1 rosso diretto, 71 punti Bisceglie – 74 gialli, 2 doppi gialli, 0 rossi diretti 80 punti Monopoli – 69 gialli, 3 doppi gialli, 2 rossi diretti, 88 punti Catania – 76 gialli, 1 doppio giallo, 2 rossi diretti, 89 punti Vibonese – 70 gialli, 2 doppi gialli, 3 rossi diretti, 91 punti Teramo – 76 gialli, 2 doppi gialli, 2 rossi diretti, 92 punti Turris – 78 gialli, 4 doppi gialli, 1 rosso diretto, 95 punti Avellino – 83 gialli, 2 doppi gialli, 4 rossi diretti, 99 punti Potenza – 74 gialli, 6 doppi gialli, 2 rossi diretti, 102 punti Catanzaro – 76 gialli, 6 doppi gialli, 2 rossi diretti, 104 punti Bari – 79 gialli, 6 doppi gialli, 2 rossi diretti, 107 punti Cavese – 70 gialli, 6 doppi gialli, 4 rossi diretti, 108 punti Paganese – 87 gialli, 4 doppi gialli, 2 rossi diretti, 109 punti Virtus Francavilla – 97 gialli, 3 doppi gialli, 1 rosso diretto, 111 punti Casertana – 83 gialli, 3 doppi gialli, 5 rossi diretti, 117 punti Foggia – 93 gialli, 2 doppi gialli, 5 rossi diretti, 124 punti Viterbese – 107 gialli, 4 doppi gialli, 1 rosso diretto, 124 punti Palermo – 86 gialli, 3 doppi gialli, 6 rossi diretti, 125 punti

