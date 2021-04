TACOPINA: aspettando il closing, soddisfatto dell’inversione di tendenza della squadra

Molto soddisfatto l’avvocato italo-americano Joe Tacopina. Dopo avere assistito alla vittoria del Catania contro il Potenza, Tacopina si è complimentato con la squadra per la prestazione offerta e l’inversione di tendenza registrata da quando siede in panchina Francesco Baldini, di cui è estimatore dai tempi della Roma (Baldini allenava l’Under 17, ndr). L’accordo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate per la riduzione debitoria (sarà ratificato nelle prossime ore) rappresenta un regalo di compleanno per lui che, peraltro, ha ricevuto dal Calcio Catania una maglia personalizzata recante il numero 55 (gli anni compiuti dall’ex dirigente del Venezia) ed un pupo siciliano con il suo volto realizzato artigianalmente, frutto dell’omaggio di Filippo Galtieri, Fabio De Luca, Angelo Scaltriti, Giuseppe Motta e Alessandro Musumeci. Oltre ad un messaggio di auguri pubblicato dalla società rossazzurra. Adesso però manca l’ultimo tassello, l’ok del Comune di Mascalucia per la rimodulazione del debito. Tacopina proseguirà la permanenza a Catania fino al weekend, settimana prossima potrebbe arrivare la risposta dell’ente comunale mascaluciese.

