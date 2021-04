PRIMAVERA: Catania-Virtus Francavilla in diretta su Facebook

Nota stampa Calcio Catania

Alla luce dell’autorizzazione concessa dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in qualità di organizzatrice del Campionato Primavera 3 “Dante Berretti” 2020/21, al fine di favorire e promuovere la visibilità della competizione, la gara Catania-Virtus Francavilla, valevole per l’ottava giornata del girone G ed in programma sabato 17 aprile alle 14.00 a Torre del Grifo, sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook ufficiale Calcio Catania.

