TORRE DEL GRIFO: ripresa degli allenamenti con voglia di riscatto immediato

Oggi, martedì 20 aprile, il Catania torna a sudare a Torre del Grifo Village per preparare la prossima gara con la Casertana. Dopo quattro vittorie consecutive, i rossazzurri hanno registrato una battuta d’arresto a Catanzaro. C’è rammarico per una sconfitta sicuramente evitabile, nel contesto di una partita che ha premiato la formazione più brava a sfruttare gli episodi. La ripresa degli allenamenti è prevista per le ore 15:00.

In casa Catania c’è la giusta tensione e voglia d’immediato riscatto, con l’obiettivo di vincere a tutti i costi per provare a chiudere il campionato nel migliore dei modi. Prima del successivo impegno esterno con il Foggia e dello svolgimento dei playoff. Vedremo se ci saranno novità dall’infermeria. Piccolo è più vicino al recupero rispetto a Sarao che, comunque, sta accelerando i tempi. Di Piazza ha avuto un fastidio al flessore domenica, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di allarmante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***