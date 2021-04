ULTIME 5 GARE: ruolino di marcia identico per Catania e Juve Stabia

Riscattata prontamente la sconfitta del “Ceravolo”, il Catania rimane una delle squadre più in forma del momento. Nelle ultime cinque partite sono infatti 12 i punti racolti dai rossazzurri. Stesso punteggio della Juve Stabia e anche il ruolino di marcia è identico alle Vespe con 4 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta, 11 gol fatti e 4 subiti. Davanti a loro, in termini di punti conseguiti ultimamente nel girone C di Serie C, Catanzaro (13) e Ternana (15).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***