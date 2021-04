EX ROSSAZZURRI IN GOL: Serie C, anche Nicastro e Bortolussi trovano la via della rete

In occasione delle partite disputate nel 37/o turno di campionato in Serie C, tre ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori.

Nel girone B, il Padova in piena lotta per il primato rialza la testa grazie ad un gol messo a segno al 61′ dall’attaccante Francesco Nicastro, al nono centro in questo campionato. Nel medesimo raggruppamento, bene il solito Mattia Bortolussi (nella foto, ndr) che sale a quota 15 reti con la maglia del Cesena, rispondendo al momentaneo vantaggio del Sudtirol per il definitivo 1-1. Per quanto concerne il gruppo C, non si ferma Alessandro Marotta: l’ex rossazzurro, ora in forza alla Juve Stabia, porta a 12 il bottino personale di gol con la doppietta rifilata al Foggia (3-0).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***