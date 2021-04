VERSO CATANIA – CASERTANA: cambio di interpreti nel reparto arretrato?

In vista di Catania-Casertana, non si escludono novità per quanto concerne la linea difensiva rossazzurra da schierare in campo domenica. A Catanzaro, un pò a sorpresa, la coppia centrale composta da Claiton e Giosa è stata rimpiazzata da Tonucci e Silvestri. Entrambi, tutto sommato, hanno fatto bene ad eccezione del quarto d’ora finale in cui il reparto arretrato è andato un pò in confusione, subendo le reti decisive ai fini del successo catanzarese. Capitan Silvestri dovrebbe giocare ancora dal 1′, qualche dubbio su chi lo affiancherà. Albertini e Calapai in ballottaggio sulla destra.

