VERSO CATANIA – POTENZA: occhio a Baclet, bestia nera dei rossazzurri

In vista di Catania-Potenza, la difesa etnea dovrà prestare particolare attenzione all’esperienza ed alla verve in fase offensiva di Alain Baclet, che si esalta soprattutto alla vista dei colori rossazzurri.

Autentica bestia nera del Catania, Baclet è andato a segno quattro volte contro l’Elefante. Nella prima occasione, durante la stagione 2015/16, indossando la casacca del Martina Franca rifilò una doppietta nella sfida d’andata del “Massimino” terminata 3-2 per gli etnei. Con la maglia dei pugliesi, che a fine campionato furono retrocessi, segnò anche il gol decisivo nella partita di ritorno. L’ultima rete contro il Catania fu quella che portò in vantaggio il Cosenza nell’incontro dello stadio “San Vito” della stagione successiva. In seguito però i gol di Dario Bergamelli e Andrea Mazzarani ribaltarono il risultato, con il match che si concluse due a uno in favore del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***