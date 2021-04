VERSO FOGGIA – CATANIA: verrà riproposta la soluzione Dall’Oglio falso nueve?

Prendere consapevolezza dell’importante defezione di Russotto alla vigilia di un match e, in nottata, elaborare l’idea di schierare Dall’Oglio nel ruolo di falso nueve. Mister Baldini ha sorpreso tutti in occasione di Catania-Casertana, puntando forte sulla disponibilità del calciatore milazzese, sempre più importante negli schemi di gioco rossazzurri. Una scelta che ha pagato, vista la bontà della prestazione offerta da Dall’Oglio che già ai tempi del Brescia ricoprì tale ruolo.

Un pò centrocampista, un pò trequartista, un pò attaccante. Non un classico centravanti d’area di rigore ma un giocatore capace di muoversi spalle alla porta avversaria che si abbassa in diverse occasioni, fa gioco, manovra, ha qualità favorendo l’inserimento degli esterni verso lo spazio, andando incontro ai compagni che portano palla. Una scheggia impazzita, Dall’Oglio. Soluzione tattica che potrebbe essere riproposta anche domenica a Foggia, con Reginaldo e Golfo ancora una volta a completare il reparto offensivo. La sensazione è quella di preservare Piccolo, Russotto, Sarao e Di Piazza in vista dei playoff, ma non si esclude che almeno uno di loro giochi dal 1′ allo “Zaccheria”. Senza dimenticare la possibilità di acquisire minutaggio nel corso del secondo tempo, discorso che vale anche per Volpe.

