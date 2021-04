ZANCHI: “Il mio primo gol rossazzurro una bella emozione. Catania, abbiamo qualità e gioco”

Ritorno in campo e primo gol con la maglia del Catania per Andrea Zanchi. Il difensore non poteva fare di meglio contro il Potenza:

“E’ stata una bella emozione, sono contento – dice – Anche perchè ero a disposizione da qualche settimana, finalmente ho riassaporato il campo dopo quasi due mesi. In occasione del gol, il portiere ha respinto il pallone e fortunatamente sono stato il più veloce ad arrivare. La squadra ora gioca bene, cerchiamo di proporre un buon calcio fino alla fine. Dopo lo svantaggio la sensazione era che potessimo fare gol da un momento all’altro, riprenderla e indirizzare la partita in ogni momento. La qualità c’è, poi la strada si è messa in discesa con il 2-1 di Calapai a fine primo tempo”.

“Lavoriamo sempre bene insieme, si respira un’aria buona. Anche chi non gioca da tempo o non scende in campo dal 1′ riesce a fare bene. Naturalmente i margini di crescita ci sono. Continuiamo su questa strada, con l’impostazione tattica del mister e le idee che propone, fino a quando si trova la giusta inerzia e la voglia continua di fare bene che – speriamo – porterà grandi risultati. In una piazza come Catania l’assenza di pubblico si fa sentire. Alla lunga la spinta della nostra gente sugli spalti avrebbe portato sicuramente altri punti. Dedichiamo questa vittoria e l’anima che mettiamo in campo a noi stessi ed alla tifoseria che, purtroppo, non è presente allo stadio anche se sentiamo la vicinanza dei tifosi attraverso i social”.

VIDEO: le parole di Zanchi

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***