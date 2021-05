BALDINI: ha lasciato Catania, attendendo un’eventuale chiamata. Prioritario il futuro del club

Non è stato facile per mister Francesco Baldini salutare la squadra dopo la cocente delusione a seguito dell’eliminazione dai playoff. Il tecnico di Massa, intanto, ha lasciato Catania riabbracciando la famiglia ma le porte per un ritorno alle pendici dell’Etna restano socchiuse. Contrattualmente Baldini è allenatore del Catania fino a giugno e attenderà un’eventuale chiamata dalla Sicilia per discutere la possibilità di un ritorno in vista della prossima stagione. Ovviamente, però, non è questo il momento di parlarne. La priorità assoluta è rappresentata dal futuro societario. Ad oggi molto incerto.

