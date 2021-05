BALDINI: “Ottima reazione. Scelte di formazione obbligate. Playoff, ci faremo trovare pronti”

Mister Francesco Baldini commenta il 2-2 maturato contro il Foggia allo stadio “Zaccheria”:

“Forse abbiamo regalato un tempo, prima frazione giocata meno bene del solito subendo due reti evitabili. Poi però i ragazzi hanno avuto un’ottima reazione, giocando ad una porta, creando situazioni, facendo due gol, rimettendo in piedi la gara e provando a vincerla. Ora inizia un altro campionato e penso che la squadra sarà pronta per affrontare i playoff. A questi ragazzi penso non si possa dire niente da quando sono qua, ottenendo cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Dispiace avere perso il quinto posto, ma abbiamo ancora una sentenza che ci dirà se avremo due punti in più in classifica”.

“Le scelte iniziali? Non potevo fare altrimenti. Noi non ci siamo mai lamentati delle assenze. Avevo Maldonado in diffida e, in mancanza di altri play, ho preferito non rischiarlo. Anzi, inserendolo nel finale di partita qualche rischio l’ho corso. Piccolo, inoltre, non poteva giocare da titolare, idem Manneh. Le scelte erano obbligate, si poteva fare poco. Ho visto una reazione importante, abbiamo dato minutaggio a Piccolo – che veniva da un infortunio – ed a chi ha giocato meno come Zanchi e Albertini”.

“Se mi è mancato un centravanti di ruolo? Quando hai fuori giocatori come Di Piazza, Sarao e Russotto penso manchino a tutte le squadre di questa categoria. Pinto esterno alto? Nasce da un’idea avuta in settimana, ma ripeto le scelte erano abbastanza obbligate. Ho preferito cambiare atteggiamento rispetto al match con la Casertana non schierando Dall’Oglio falso nueve perchè loro avevano una difesa a cinque, quindi molto chiusa. Era improponibile andare sulle vie centrali, quindi ho allargato Pinto“.

“Recuperi importanti? Ho lasciato lavorare i ragazzi a casa. Di Piazza ha lavorato forte, come lui Sarao, Giosa rientra dalla squalifica mentre perdiamo Albertini, in quanto era diffidato. Welbeck ha riportato una botta sul muscolo e avrà bisogno di qualche giorno di riposo. Golfo? Sono molto contento di lui e dei gol. Ciccio è un giocatore importante e, secondo me, può fare ancora di più. Primo bilancio della mia gestione? I ragazzi hano fatto sette ottime prestazioni, ci metto dentro anche Catanzaro. Tolgo gli ultimi 15 minuti del ‘Ceravolo’ e un pò il primo tempo di Foggia. Per il resto sono state partite importanti“.

VIDEO: le parole di mister Baldini

