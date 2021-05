CATANIA – FOGGIA: probabili formazioni, Piccolo in campo dall’inizio?

Ipotesi di formazione per il match Catania-Foggia, valevole per il Primo Turno dei Play-off di Serie C 2020-21 e in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 17:30.

Francesco Baldini recupera gli attaccanti Sarao e Di Piazza ma deve fare a meno di Tonucci (Covid), Albertini (squalificato), Confente, Russotto e Volpe (infortunati). Nel 4-3-3 di partenza, davanti a Martinez agirebbero Calapai, Silvestri, Giosa (al rientro dalla squalifica) e Pinto, con Izco (o Welbeck), Maldonado e Dall’Oglio in mediana e Piccolo, Reginaldo e Golfo in avanti ma scalpitano anche i sopracitati Di Piazza e Sarao, non escludendo che almeno uno dei due scenda in campo dal 1′.

Marco Marchionni ritrova il portiere titolare Fumagalli ma deve registrare numerose assenze (out Mascolo, Sarracino, Gavazzi, Anelli, Agostinone, Turi, Tomassini, Raggio Garibaldi, Di Masi e Aramini). Nel probabile 3-5-2 iniziale, toccherà a Del Prete (dirottato per l’occasione al centro della retroguardia), Germinio e Galeotafiore comporre la linea difensiva, con Kalombo, Rocca, Salvi (o Morrone), Vitale (o Garofalo) e Di Jenno a centrocampo e uno tra D’Andrea e Baldè ad affiancare Curcio nella linea avanzata.

La direzione di gara è affidata al signor Maranesi della sezione AIA di Ciampino, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Vitali di Brescia e Salvalaglio di Legnano e dal IV ufficiale Pascarella di Nocera Inferiore. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport 257 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

