FOGGIA: i convocati per Catania, diverse assenze ma recupera Fumagalli

Ultimo allenamento in Sicilia per i rossoneri di mister Marchionni, che questa mattina sul manto erboso del Comunale di Aci Sant’Antonio hanno rifinito il lavoro dell’intera settimana per presentarsi al meglio contro il Catania, nel match valido per il primo turno playoff di girone. Al termine della seduta, lo staff tecnico ha diramato l’elenco dei 23 convocati: assenti gli infortunati Anelli, Aramini e Turi. Non convocati Di Masi, Raggio Garibaldi, Dell’Agnello, Agostinone, Gavazzi, Mascolo, Sarracino e Tomassini. Recupera il portiere Fumagalli.

Portieri: Fumagalli, Di Stasio, Jorio

Difensori: Galeotafiore, Germinio, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Pompa, Cardamone

Centrocampisti: Vitale, Curcio, Said, Salvi, Moreschini, Garofalo, Morrone, Iurato, Rocca

Attaccanti: D’Andrea, Dema, Nivokazi, Balde

